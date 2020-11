Nations League: l’Italia batte la Polonia 2-0 con Jorginho e Berardi al gol

(PRIMAPRESS) - REGGIO EMILIA - L’Italia sul campo di Reggio Emilia batte 2-0 la temuta Polonia in Nations League superandola nella classifica del girone insieme all’Olanda. Gli Azzurri in campo si sono fatti valere nonostante ancora una formazione rimaneggiata. La prima minaccia dell’Italia, ancora senza il Ct, Mancini risultato positivo al virus, nasce da un colpo di tacco di Barella , che libera Bernardeschi al tiro: Szczesny dice di no al suo compagno. Al 20′ è invece l’arbitro a strozzare in gola l’urlo del gol a Insigne : il suo destro sfonda la rete, ma Belotti era in fuorigioco . L’Italia però non si ferma e lo stesso Belotti si rifà cinque minuti dopo, quando in area costringe alla trattenuta Krychowiak : è rigore , che Jorginho trasforma con grande freddezza al 27′ . E su grande schema degli Azzurri, Belotti sfiora il raddoppio ancor prima dell’intervallo. Il tema della partita non cambia nella ripresa: la Polonia non riesce a reagire. Lo è l’Italia, che dopo meno di quattro minuti sfiora nuovamente il raddoppio con Barella . Ci provano poi anche Insigne, Emerson e Berardi , subentrato a Bernardeschi. La Polonia, perde Goralski per espulsione . Belotti chiede invano un rigore e il raddoppio arriva: lo mette a segno Berardi , al termine di un’azione avvolgente, con quasi 30 passaggi consecutivi dell’Italia. - (PRIMAPRESS)