Nations League: l’Italia batte la Bosnia a Sarajevo e vola in final four. Gol di Berardi e Belotti

(PRIMAPRESS) - SARAJEVO - L'Italia batte 2-0 la Bosnia a Sarajevo e chiude il girone di Nations League al primo posto. Gol di Berardi e Belotti. La Nazionale di Mancini, dunque, è arrivata alla final four di Nations League.Azione bellissima dell'Italia, che raddoppia con Berardi. Assist al bacio di Locatelli e 2-0 dell'esterno del Sassuolo al volo, bravo a buttarla dentro di sinistro dopo lo scavino del compagno. Secondo gol consecutivo per lui dopo quello alla Polonia, terzo in assoluto in Nazionale (aveva segnato anche nel 6-0 alla Moldavia di un mese fa). - (PRIMAPRESS)