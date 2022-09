Nations League: l’Italia batte l’Inghilterra 1-0 con un gol di Raspadori. Ora si punta al match con l’Ungheria

(PRIMAPRESS) - MI.lANO - Grande prestazione dell'Italia in Nations League contro l'Inghilterra battuta 1-0 con un gol di Giacomo Raspadori. Una vittoria nella penultima giornata del gruppo 3 di Nations League. Un match che vedeva l'assenza di Ciro Immobile e che ha spinto il ct Mancini ad affidarsi ad uno schieramento in campo 3-5-2. Buono l'inizio di partita degli azzurri,Pope è attento sul colpo di testa di Scamacca.Poi escono fuori gli inglesi che però non pungono. Nella ripresa l'Italia aumenta i giri e al 68' passa: lancio di Bonucci per Raspadori che controlla e, con un gran destro fulmina Pope (68'). Doppia parata di Donnarumma su Kane, poi chance per Gabbiadini e Cristante,palo di Dimarco. Bella partita. - (PRIMAPRESS)