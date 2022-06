Nations League: Italia-Germania 1-1. Gli azzurri corrono e triangolano regalando una bella partita

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA - Allo stadio Dall'Ara il match di Nations League, Italia-Germania è terminato con un pareggio con una rete per parte (1-1 ). Esordio con pareggio per l'Italia nella Nations League. A Bologna è 1-1 con la Germania. Mancini cambia tutta la squa- dra (tranne Donnarumma) dopo il ko con- tro l'Argentina e dà spazio ai giovani. In evidenza Gnabry e Scamacca,prima del salvataggio di Florenzi su Muller. Ci prova Frattesi,poi Scamacca scheggia il palo. Gnabry spreca dal centro dell'a- rea. Ripresa. Scamacca di testa non in- quadra la porta da due passi. Mancini inserisce il 2003 Gnonto che confeziona l'assist per il gol di Pellegrini (70') Kimmich in mischia trova il pari (73'). - (PRIMAPRESS)