Nations League: Inghilterra-Italia senza reti ma un bel gioco. Gli azzurri in testa al Gruppo 3

(PRIMAPRESS) - REGNO UNITO - In Nations League, è un pareggio senza reti tra Inghilterra e Italia (0-0). In casa dell'Inghilterra a Wolverhampton nella terza giornata di Nations League, l'Italia non ha sfigurato. Gli azzurri restano in testa al gruppo 3. Partita vivace al 'Molineux'. Azzurri pericolosi soprattutto con Frattesi, Tonali e Pessina, per gli inglesi una traversa di Mount e un paio di tentati- vi di Abraham. Nella ripresa subito una clamorosa occasione per Sterling. L'I- talia risponde con Di Lorenzo su assist di Pellegrini e poi con un tentativo di Gnonto entrato assieme all'esordiente Esposito. - (PRIMAPRESS)