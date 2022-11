Napoli-Udinese 3-2: per partenopei e Spalletti undicesima vittoria di fila in serie A

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Partita insolita oggi per un Napoli straripante fino ad otto minuti dalla fine, poi perde completamente la testa e viene spaventato dall'Udinese, brava a riaprire la partita seppur troppo tardi con due episodi finali. I partenopei vincono 3-2 e conquistano l'11esima vittoria di fila in serie A.

Buon avvio dei friulani, poi i partenopei mettono in ghiaccio la gara: risultato sbloccato al 15' da un colpo di testa di Osmihen su perfetto cross di Elmas; al 31' ecco il raddoppio con un destro a giro di Zielinski. Uno-due micidiale, l'Udinese prova a reagire, ma si scopre inevitabilmente alla ripartenze micidiali del Napoli: al 58' tris di Elmas. Poi finale tutto friulano con i gol di Nestorovski e Samardzic. Il Napoli si spaventa per pochi minuti, poi diventa nuovamente padrone del campo fino al termine del match.



IL TABELLINO

Napoli-Udinese 3-2

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus 6,5 (15' st Ostigard), Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski 7 (22' st Ndombele); Lozano 6,5 (15' st Politano), Osimhen, Elmas.

Allenatore: Spalletti

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Ehizibue, Lovric, Walace 5 (26' st Jajalo), Arslan 5,5 (11' st Samardzic), Pereyra; Deulofeu 6,5 (25' Success), Beto 5,5 (26' st Nestorovski).

Allenatore: Sottil

Arbitro: Ayroldi

Marcatori: 15' Osimhen (N), 31' Zielinski (N), 13' st Elmas (N), 34' st Nestorovski (U), 37' st Samardzic (U)

Ammoniti: Juan Jesus (N), Walace (U), Pereyra (U), Mario Rui (N), Ebosse (U)

Espulsi: - (PRIMAPRESS)