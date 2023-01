Napoli stellare asfalta 5-1 una Juve disastrosa. I bianconeri subiscono una vera lezione di calcio

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Il professor Luciano Spalletti dà una bella lezione a Massimiliano Allegri al Diego Armando Maradona. Il Napoli asfalta la Juventus 5-1 e domina un match che almeno nel primo tempo era rimasto ancora apertissimo. Il 5-1 del Napoli sulla Juve in casa non si verificava dalla vittoria in Coppa Italia contro la Juve allenata da Maifredi. Insomma in campionato un divario così largo non si era mai visto tra paertenopei e bianconeri. la Juve, ora staccata di ben 10 punti. I partenopei partono forte e al 14' sono avanti:cross Politano,girata di Kvara,Szczesny respinge, ma non può nulla sul seguente colpo di testa di Osimhen. Raddoppio Napoli al 39': errore di Bremer,Osimhen serve Kvara per il diagonale vincente. Al 42' Di Maria illude la Juve con l'1-2. Nella ripresa dilagano la squadra di Spalletti: tris di Rrahmani (55'), poker con la doppietta di Osimhen (65') e definitivo 5-1 di Elmas (72').

IL TABELLINO

NAPOLI-JUVE 5-1

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui (25' st Olivera); Anguissa, Lobotka, Zielinski (34' st Ndombelè); Politano (1' st Elmas), Osimhen (34' st Raspadori), Kvaratskhelia (44' st Lozano).

A disp.: Marfella, Sirigu, Juan Jesus, Bereszynski, Ostigard, Demme, Zedadka, Simeone, Zerbin, Gaetano. All.: Spalletti

Juve (3-5-2): Szczesny; Danilo (28' st Iling), Bremer, Alex Sandro; Chiesa, Mckennie, Locatelli (13' st Paredes), Rabiot (38' st Soulé), Kostic; Di Maria (28' st Miretti), Milik (13' st Kean).

A disp.: Pinsoglio, Perin, Gatti, Rugani, Fagioli. All.: Allegri

Arbitro: Doveri

Marcatori: 14' Osimhen (N), 39' Kvaratskhelia (N), 42' Di Maria (J), 10' st Rrahmani (N), 20' st Osimhen (N), 27' st Elmas (N)

Ammoniti: Danilo (J)

Espulsi: - - (PRIMAPRESS)