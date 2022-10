Napoli stellare ad Amsterdam travolge l'Ajax 6-1

(PRIMAPRESS) - AMSTERDAM - Un Napoli davvero stratosferico, in Europa detta legge così come nel campionato di serie A. Ma in Champions i ragazzi di Spalletti stanno davvero facendo vedere un gioco stellare. Umiliano l'Ajax in terra olandese e segnanpo tre goal per tempo. Il Napoli inizia bene, ma è degli olandesi il primo goal del match, una rete segnata quasi fortunosamente. I ragazzi di Spalletti vanno quindi sotto dopo 9' puniti da un fortunoso gol di Kudus, poi la ribaltano con le reti di Raspadori, Di Lorenzo e Zielinski già nel primo tempo. Nella ripresa dilagano ancora con Raspadori (doppietta), col solito Kvaratskhelia e con Simeone. Il match si chiude con le bordate di fischi del pubblico olandese all'indirizzo della squadra di casa, ed i tifosi napoletani all'Amsterdam Arena in estasi. Mercoledì 12 l'Ajax sarà a Napoli e in questa partita i partenopei potrebbero già qualificarsi per gli ottavi.



IL TABELLINO

Ajax-Napoli 1-6

Ajax (4-3-3): Pasveer; Rensch 5,5 (39' st Baas), Timber 4 (35' st Grillitsch), Bassey, Blind; Berghuis 5 (27' st Brobbey), Alvarez, Taylor 6 (27' st Klaassen); Tadic 4,5, Kudus, Bergwijn.

Allenatore: Schreuder



Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo 7 (39' st Zanoli), Kim, Rrahmani, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka 7,5 (35' st Gaetano); Lozano, Zielinski 6,5 (1' st Ndombele), Kvaratskhelia 7 (19' st Elmas); Raspadori 8 (19' st Simeone).

Allenatore: Spalletti

Arbitro: Letexier

Marcatori: 9' Kudus (A), 18' e 2' st Raspadori (N), 33' Di Lorenzo (N), 45' Zielinski (N), 18' st Kvaratskhelia (N), 36' st Simeone (N)

Ammoniti: Raspadori (N), Timber (A), Kudus (A)

Espulsi: Tadic (somma di ammonizioni) - (PRIMAPRESS)