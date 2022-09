Napoli sbanca San Siro e vince 2-1 il big match con il Milan

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il Napoli sbanca San Siro e vince in trasferta contro i campioni d'Italia del Milan 2-1. L'ubdici di Spalletti è perfetto nel primo tempo, soprattutto in difesa. Un primo tempo dove il Milan attacca di più dei partenopei ma si chiude a reti bianche, mentre a inizio ripresa ci pensa Politano, su rigore procurato dal solito Kvaratskhelia bravissimo a dribblare in area, a portare avanti gli ospiti (55'). Gli uomini di Pioli reagiscono e trovano il pari con Giroud (69'), ma al 78' arriva la testata vincente del subentrato Simeone che condanna il Milan al primo ko stagionale. Il Milan sbatte ancora sulla traversa (Kalulu, 86'). Inutile e sterile l'arrembaggio finale dei rossoneri che si devono arrendere alla superiorità tattica del Napoli.



IL TABELLINO



Milan-Napoli 1-2



Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria 5,5 (1' st Dest), Kjaer 5,5 (1' st Kalulu), Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers 5,5 (21' st Messias), De Ketelaere 6 (37' st Adli), Krunic 6,5 (21' st Diaz); Giroud.Allenatore: Pioli

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui 7 (45'+1 st Olivera); Anguissa, Lobotka; Politano 6,5 (21' st Zerbin), Zielinski 6 (42' st Elmas), Kvaratskhelia 7 (42' st Ndombele); Raspadori 5 (21' st Simeone).

Allenatore: Spalletti



Arbitro: Mariani

Marcatori: 10' st rig. Politano (N), 24' st Giroud (M), 33' st Simeone (N)

Ammoniti: Kjaer (M), Calabria (M), Krunic (M), Rrahmani (N), Simeone (N), Tomori (M), Zerbin (N)

Espulsi: -