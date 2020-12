Napoli-Sampdoria 2-1: i partenopei in serie A battezzano con una vittoria lo stadio Diego Armando Maradona

foto di Vincenzo Di Monda Il gol di testa di Lozano all'8 del secondo tempo che riapre la partita

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Prima partita di campionato per il Napoli da quando lo stadio è stato intitolato a Diego Armando Maradona. Vittoria dei partenopei per 2-1 sulla Sampdoria ma dai due volti. Un primo tempo completamente da dimenticare per gli uomini di Gattuso, un secondo tempo invece convincente con un super Lozano, autore del pareggio e dell'assist a Petagna per il definitivo 2-1. Nel primo tempo dunque la Samp va in vamtaggio con un passaggio fortuito di Verre per Jankto, fuga sulla sinistra e siluro imprendibile per Meret che però poteva fare di più, soprattutto non restare ad aspettare tra i pali il tiro. All'8 del secondo tempo pennellata di Mertens e colpo di testa imprendibile per Audero di Lozano. Al '23 è proprio Lozano a crossare in aria, Petagna deve solo insaccare sempre di testa. Ed è 2-1. Nessuna reazione per ben 25 minuti della Sampdoria apparsa molto sfilacciata e poco convincente.



IL TABELLINO

NAPOLI-SAMPDORIA 2-1

Napoli (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6, Manolas 6, Koulibaly 7, Ghoulam 6 (11' st Mario Rui 6); Fabian Ruiz 5 (1' st Petagna 7), Demme 6 (11' st Bakayoko 6,5), Zielinski 6,5 (32' st Lobotka 6); Politano 5 (1' st Lozano 7), Mertens 6,5, Insigne 6,5. All.: Gattuso 6,5. A disp.: Ospina, Contini, Maksimovic, Rrahmani, Elmas, Llorente.

Sampdoria (4-4-1-1): Audero 6: Ferrari 6, Yoshida 5,5, Colley 6, Augello 5; Candreva 5, Thorsby 6,5, Ekdal 6; Jankto 6,5 (33' st Damsgaard 5,5); Verre 6,5 (18' st Ramirez 5); Quagliarella 5. All.: Ranieri 6. A disp.: Ravaglia, Letica, Rocha, Tonelli, Silva, Askildsen, Regini. Leris, La Gumina, Gabbiadini.

Arbitro: La Penna

Marcatori: 20' pt Jankto (S), 8' st Lozano (N), 23' st Petagna (S)

Ammoniti: Di Lorenzo, Insigne, Mario Rui (N), Thorsby, Ekdal, Colley, Ramirez (S)

Espulsi: nessuno - (PRIMAPRESS)