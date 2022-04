Napoli-Roma 1-1. Spalletti sbaglia i cambi e dà coraggio alla Roma che trova il pari

foto di Vincenzo Di Monda Insigne esulta dopo aver segnato il calcio di rigore

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Una partita che il Napoli poteva portare comodamente a casa oggi anche solo sull'1-0, ma questa volta Spalletti purtroppo non ne ha azzeccata una di sostituzione. A partire da quello al '57 per l'infortunio di Lobotka con Zielinski. Qui è cambiato il match con la Roma che si è fatta più pressante. Poi la sostituzione di Insigne con Juan Jesus e l'uscita in contemporanea di Osimhen hanno dato ai giallorossi il chiaro segnale che potevano attaccare perchè il Napoli si sarebbe solo difesto e così al '91 El Shaarawy lasciato colpevolmente senza marcatura da solo davanti alla porta ha insaccato comodamente pareggiando il match. Napoli ora a -4 dalla vetta che dice quasi certamente addio ai sogni di scudetto. Primo tempo subito di marca partenopea. Ibanez imprudente su Lozano,il Var nota il contatto sul piede,Insigne trasforma impeccabilmente dal dischetto all'11'. Il Napoli si fa preferire, Rui Patricio mette la mano sul tiro di Lozano. Osimhen spaventa i suoi con una 'autotraversa' su punizione. Nella ripresa cresce la Roma. Abraham si divora il pari, liberato da Karsdorp. Mancini di testa non trova il bersaglio. Meret salva in uscita su Zaniolo. Al 91' El Shaarawy, riceve da Abraham e pareggia.



IL TABELLINO

Napoli-Roma 1-1

Napoli (4-3-3): Meret 6; Zanoli 5,5, Koulibaly 6,5, Rrahmani 6,5, Mario Rui 6; Anguissa 6, Lobotka 7 (12' st Zielinski 5), Ruiz 4,5 (23' st Demme 6); Lozano 7 (23' st Elmas 5), Osimhen 5,5 (38' st Mertens sv), Insigne 7 (38' st Juan Jesus sv).

Allenatore: Spalletti 5

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio 6; Mancini 6,5, Smalling 6,5, Ibanez 5; Karsdorp 6, Oliveira 5 (30' st Veretout 6), Cristante 5,5 (1' st Mkhitaryan 6,5), Zalewski 6 (30' st El Shaarawy 7); Pellegrini 6; Zaniolo 5,5 (41' st Afena-Gyan sv), Abraham 5.

Allenatore: Mourinho 6

Arbitro: Di Bello 3

Marcatori: 11' rig. Insigne (N), 45'+1 st El Shaarawy (R)

Ammoniti: Cristante (R), Koulibaly (N), Zanoli (N), Lozano (N), Insigne (N), Zaniolo (R)

Espulsi: - (PRIMAPRESS)