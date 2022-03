Napoli-Milan 0-1. I partenopei affondati da un “gollonzo”

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Torna al primato il Milan che passa 1-0 a Napoli e si porta da solo in testa alla classifica. Partita intensa al 'Maradona'. Sembra iniziare meglio il Napoli, anche se col passare dei minuti crescono i rossoneri Tanto ritmo, poche occasioni. Nella ripresa il Milan passa col 'piattone' un po' fortunoso di Giroud che mette in rete un tiro fuori misura di Calabria, 0-1 (49'), complice un disattento Ospina. Reazione dei partenopei che ci provano con Ounas e Lozano, a lato. Nel finale parate di Maignen su Osimhen e Ospina su Theo, il risultato non cambia, fa festa il Milan - (PRIMAPRESS)