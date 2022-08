Napoli-Lecce 1-1: secondo pari di fila per la squadra di Spalletti, il primo al "Maradona"

foto di Vincenzo Di Monda Il goal di Elmas

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Un pari meritato per il Lecce contro il Napoli al "Diego Armando Maradona" che mostra tutte le gravi lacune dell'undici di Spalletti, lento e pasticcione. Manca sicuramente ancora molto in qualità e le assenze dei calciatori andati via iniziano a farsi sentire. Il Lecce nel primo tempo ha subito l'occasione per andare in vantaggio ma spreca un rigore (fallo di Ndombele su Di Francesco): Colombo segna ma l'arbitro fa ripetere e Meret respinge. Va in vantaggio subito dopo il Napoli con un tiro di Politano messo in porta da Elmas (27'). Colombo si fa perdonare ed in sacca con un gran tiro (31'). Nel secondo tempo, nonostante i cambi ed un veroe proprio arrembaggio del Napoli, il risultato non si blocca e mette in nostra tutta la lentezza della manovra partenopea. Il Lecce attende sornione ma non sa approfittare. Alla fine è un pari giusto. «Abbiamo tentato di farle le cose con poca qualità - commenta Luciano Spalletti in conferenza stampa - nonostante questo tiri in porta ne abbiamo fattri tanti, ma non abbiamo trovato lo spazio giusto per andare a concludere. E' una cosa che può accadere». «E' sempre mancato il centrocampista opposto - aggiunge Spalletti - però l'intenzione era di trovare una trama a terra, qualche linea di passaggio di qualità, non siamo stati bravi ne a far quello ne altro ad un certo punto, ma la ricerca c'è stata»



IL TABELLINO

NAPOLI-LECCE 1-1

Napoli (4-2-3-1): Meret 6, Di Lorenzo 6, Ostigard 6, Kim 6, Olivera 5, Anguissa 5,5 (40' st Simeone sv), Ndombele 5 (1'st Lobotka 6), Politano 6 (27' st Lozano 5,5), Raspadori 5 (1' st Zielinski 5,5), Elmas 6,5 (11' st Kvaratskhelia 5,5), Osimhen 5,5. A disp.: Marfella, Sirigu, Juan Jesus, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Gaetano, Zerbin. All.: Spalletti 5,5

Lecce (4-3-3): Falcone 6,5; Gendrey 6, Baschirotto 7, Tuia 7, Pezzella 6; Askildsen 5,5 (17' st Blin 6), Hjulmand 6,5, Helgason 5 (1'st Gonzalez 6); Di Francesco 6 (17' st Strefezza 5,5), Colombo 7 (25' st Ceesay 5,5), Banda 6 (30' st Listowski sv). A disp.: Bleve, Samooja, Pongracic, Bistrovic, Frabotta, Gallo, Umtiti, Rodriguez. All.: Baroni 6,5

Arbitro: Marcenaro

Marcatori: 27' Elmas (N), 31' Colombo (L)

Ammoniti: Politano (N), Hjulmand (L), Gonzalez (L), Gendrey (L)

Espulsi: -

Note: Al 25' Meret (N) para un rigore a Colombo (L) - (PRIMAPRESS)