Napoli-Lazio 0-1. Vecino trova il jolly e batte la capolista

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Primo stop interno del Napoli capolista che per una sera da super torna 'umano' e incassa al Maradona, contro una buona Lazio, il secondo ko di questo campionato (0-1). 1° tempo equilibrato, l'unica palla-gol è per gli ospiti: punizione Luis Alberto,girata di testa di Vecino,salva sulla linea Di Lorenzo (5').Provedel facile sul tiro di Zielinski.Ripresa. Sfila di poco a lato il mancino di Zielinski, al 67' Lazio avanti con un bolide (in controbalzo) di Vecino dal limite. Reazione Napoli: traversa Osimhem,miracolo Provedel su Kim.Legno Milinkovic al 91' - (PRIMAPRESS)