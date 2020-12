Napoli: la giunta comunale ha dato il via libera per intitolare a Maradona lo Stadio S.Paolo

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Lo stadio San Paolo di Napoli sarà intitolato a Diego Armando Maradona. Se nei giorni immediatamente alla sua scomparsa l'idea aveva preso forma sostenuta da più parti, ora è una certezza. il sindaco Luigi De Magistris ha annunciato la novità: “Abbiamo approvato oggi in giunta comunale formalmente la delibera con la quale intitoliamo lo stadio San Paolo a Diego Armando Maradona”. Nella nota del Comune si legge: “Al più grande calciatore di tutti i tempi che con il suo immenso talento e la sua magia ha onorato per 7 anni la maglia del Napoli, regalandole i due scudetti e altre coppe prestigiose e ricevendo in cambio dalla città amore eterno”. - (PRIMAPRESS)