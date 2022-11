Napoli invincibile in campionato, vince anche a Bergamo 2-1 contro l'Atalanta

(PRIMAPRESS) - BERGAMO - Un Napoli concreto vince ancora in campionato e batte la seconda della classifica, un'ottima Atalanta a Bergamo in trasferta. Vittoria pesante che fa fare un ulteriore passo in avanti alla capolista. La squadra di Spalletti in rimonta, incassa il nono successo consecutivo e allunga in vetta alla classifica portandosi a quota 35 punti. Al Gewiss Stadium subito paratona di Meret su Hojlund, al 19' rigore Atalanta (braccio Osimhen): Lookman esegue.Ma l'1-0 dura poco (23') cross Zielinski e 'riscatto' Osimhen, che pareggia di testa. E nasce proprio da un'iniziativa del nigeriano il gol del ribaltone firmato Elmas(35').Ripresa. Meret salva su Maehle,poi clamorosa traversa Lookman.Hojlund impreciso sotto porta, il neo entrato Simeone sfiora il tris al 79'. Game over è notte fonda per l'Atalanta, che deve soccombere ad un grande Napoli.



IL TABELLINO

ATALANTA-NAPOLI 1-2

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer (41' st Soppy), Ederson, Koopmeiners (35' st De Roon), Maehle; Pasalic (25' st Malinovskyi), Lookman (35' st Boga); Hojlund (25' st Zapata).

A disp.: Rossi, Sportiello, Okoli, Djimsiti, Zortea, Ruggeri. All.: Gasperini

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa (48' st Gaetano), Lobotka, Zielinski (19' st Politano); Lozano (19' st Ndombele), Osimhen (30' st Simeone), Elmas (48' st Zerbin).

A disp.: Marfella, Sirigu, Mario Rui, Ostigard, Zanoli, Zedadka, Demme, Raspadori. All.: Spalletti

Arbitro: Mariani

Marcatori: 19' rig. Lookman (A), 23' Osimhen (N), 35' st Elmas (N)

Ammoniti: Demiral, Hojlund, Zapata, Toloi (A); Kim (N)

Espulsi: - - (PRIMAPRESS)