Napoli-Inter 1-1: un pari che serve solo ai nerazzurri

fotoo di Vincenzo Di Monda Il goal su rigore di Insigne al '7 del primo tempo

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Un pari tutto sommato giusto quello tra Napoli e Inter. Anche perchè la squadra di Spalletti avrebbe avuto tutta la possibilità di chiudere i conti nel primo tempo. Ed invece un po' i pali, un po' l'imprecisione dei suoi attaccanti non hanno permesso il raddoppio dopo l'1-0 siglato da Insigne al '7 del pt su rigore. Poco dopo (11') la sventola di Zielinski scheggia il palo. Inter alle corde per mezzora prima di scuotersi. Ma il Napoli non ne approfitta e manca più volte il raddoppio. Dzeko troppo tenero di testa. Ma si rifà dopo l'intervallo (47') quando ritorna su una respinta e insacca con un tiro più fortuito che altro, sotto la traversa. Nella ripresa i ritmi non sono serrati come nel 1° tempo. Handanovic bravo sul tentativo di Elmas. Poi la partita si spegne. E le due squadre evitano di farsi del male. Termina 1-1, un pari che sta stretto al Napoli e che sicuramente in prospettiva scudetto va benissimo all'Inter. Anche se il Milan domani vincendo contro la Sampdoria potrebbe comunque andare in testa seppur con una p artità in più dei nerazzurri che devono recuperare il match con il Bologna. IL TABELLINO

NAPOLI-INTER 1-1

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz (29' st Anguissa); Politano (26' Elmas), Zielinski (39' st Juan Jesus), Insigne (39' st Ounas); Osimhen (39' st Mertens). A disp.: Meret, Marfella, Malcuit, Demme, Ghoulam, Petagna, Zanoli. All.: Spalletti

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco (45' st D'Ambrosio); Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu (39' st Vidal), Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez (38' st Sanchez). A disp.: Cordaz, Radu, Gagliardini, Kolarov, Ranocchia, Darmian, Carboni, Caicedo. All.: Farris (Inzaghi squalificato)

Arbitro: Doveri

Marcatori: 7' rig. Insigne (N), 2' st Dzeko (I)

Ammoniti: Insigne (N), Brozovic (I)

Espulsi:

Note: - (PRIMAPRESS)