Napoli implacabile anche con il Sassuolo 4-0. Tripletta di Osimhen

foto di Vincenzo Di Monda Osimhen segna il 4-0 al Sassuolo

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - L’uragano Osimhen si abbatte sul Sassuolo e porta a 13 la striscia di vittorie del Napoli, che in campionato consolida il primato in classifica a +6 sul Milan, in attesa del posticipo domenicale che vedrà i rossoneri impegnati in trasferta contro il Toro. Agli azzurri basta un tempo per travolgere e annientare la resistenza dei neroverdi, nella giornata aperta dal tributo-omaggio a Diego Armando Maradona. Al 4’ la rete del vantaggio: cross dalla destra di Di Lorenzo, “spizzata” di testa di Lozano sulla quale si avventa Osimhen che con un tocco da due passi porta in vantaggio gli azzurri. Al 19’ il bomber nigeriano si ripete, servito alla perfezione da Kvaratskhelia, che 36’ al decide di iscrivere anche il suo nome sul tabellino dei marcatori, pescato sul filo del fuorigioco da Mario Rui con un lancio profondo che scavalca la difesa emiliana. Nella ripresa, al 77’, è ancora Osimhen a trovarsi a tu per tu con Consigli e a battere a rete con un delizioso tocco sotto che vale il poker. Nel finale di un pomeriggio da dimenticare per il Sassuolo, la squadra di Dionisi resta anche in dieci per la doppia ammonizione rimediata da Laurientè.



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo (79’ Zanoli), Minjae, Jesus, Mario Rui; Anguissa (56’ Ndombele), Lobotka (79’ Demme), Zielinski (56’ Elmas); Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia (71’ Raspadori). All. Spalletti



A disp: Marfella, Idasiak, Olivera, Simeone, Politano, Zerbin, Zedadka, Ostigard, Gaetano



SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi (86’ Harroui), Maxime Lopez (78’ Obiang), Thorsvedt (64’ Henrique); Laurientè, Pinamonti (64’ Alvarez), Ceide (46’ Traorè). All. Dionisi



A disp: Pegolo, Zacchi, Marchizza, Ayhan, Antiste, Romagna, D’Andrea, Tressoldi, Kyriakopoulos



Arbitro: Rapuano di Rimini



Marcatori: 4’, 19’ e 77’ Osimhen (N), 36’ Kvaratskhelia (N)



Ammoniti: Lopez, (S)



Espulsi: 84’ Laurientè (S) - (PRIMAPRESS)