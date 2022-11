Napoli-Empoli: 2-0: partenopei in fuga, vincono la decima di fila

Foto di Vincenzo Di Monda Il rigore segnato da Lozano

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Il Napoli ci mette un po'' più del dovuto ad avere la meglio di un buon Empoli. Dopo un'ora però l'Empoli è costretto a capitolare. Al 'Maradona' finisce 2-0 un match che i partenopei sbloccano solo al 69' su rigore di Lozano (ingenuo fallo di Marin su Osimhen). Toscani in dieci dal 74' (rosso Luperto),la chiude Zielinski di piatto all'88. Unica occasione per i toscani di Bajrami, respinge Meret. Per i partenopei decima vittoria di fila.



IL TABELLINO

NAPOLI-EMPOLI 2-0

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Minjae, Mario Rui; Anguissa, Lobotka (45' st Demme), Ndombele (19' st Elmas); Politano (19' st Zielinski), Osimhen (45' st Simeone), Raspadori (19' st Lozano).

A disp.: Idasiak, Marfella, Juan Jesus, Olivera, Zanoli, Zedadka, Zerbin, Gaetano. All.: Spalletti

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas (14' st Akpa Akpro), Marin (40' st Ekong), Bandinelli (28' st Henderson); Baldanzi (28' st Grassi), Bajrami; Satriano (14' st Lammers).

A disp.: Perisan, Ujkani, Cacace, Walukiewicz, Ebuehi, Ebuehi, Guarino, Degli Innocenti, Fazzini, Cambiaghi, Pjaca. All.: Zanetti

Arbitro: Pairetto

Marcatori: 24' st rig. Lozano (N), 43' st Zielinski (N)

Ammoniti: Ostigard (N); Bandinelli, Satriano, Parisi, Henderson (E)

Espulsi: 74' Luperto (E) - doppia ammonizione - (PRIMAPRESS)