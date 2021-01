Napoli dai due volti, batte 4-2 lo Spezia e si qualifica per la semifinale contro l'Atalanta

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Un Napoli dai due volti batte 4-2 lo Spezia e raggiunge le semifinali di Coppa Italia. Azzurri in gol al 5' con un colpo di tacco si Koulibaly. Difesa distratta dello Spezia e al 20' Lozano ruba un pallone e raddoppia. Al 30' arriva il tris di Politano.In campo c'è una sola squadra e al 40' va in gol Elmas servito da Insigne. Nella ripresa complice un primo tempo perfetto i partenopei restano praticamente negli spogliatoi e lo Spezia, a cui vanno fatti i complimenti accorcia,prima con Gyasi (70'),p oi con Acampora (73'). All' 80' palo colpito da Demme, ma lo Spezia ci prova anche se il risultato non cambia e il Napoli si qualifica per la doppia sfida in semifinale con l'Atalanta.



IL TABELLINO

NAPOLI-SPEZIA 4-2



Napoli (4-3-3): Ospina 6; Hysaj 6, Manolas 6, Koulibaly 6, Mario Rui 6; Elmas 7 (24' st Osimhen 5), Demme 6, Zielinski 6,5 (24' st Lobotka 6); Politano 6,5 (43' st Di Lorenzo sv), Lozano 7 (1' st Mertens 4 - 43' st Bakayoko sv), Insigne 7. A disp.: Meret, Contini, Ghoulam, Maksimovic, Rrahmani, Petagna, Cioffi. All.: Gattuso 6

Spezia (4-3-3): Krapikas 5,5; Vignali 5 (29' st Ramos 6), Ismajli 5, Terzi 5, Dell’Orco 4 (1' st Bastoni 6); Estevez 5 (1' st Leo Sena 6), Ricci 5,5, Acampora 6; Verde 5,5, Galabinov 4,5 (1' st Agudelo 6), Gyasi 6 (29' st Farias 6). A disp.: Zoet, Rafael, Marchizza, Agoume, Chabot, Maggiore, Erlic. All.: Italiano 6

Arbitro: Fourneau

Marcatori: 5' Koulibaly (N), 20' Lozano (N), 30' Politano (N), 40' Elmas (N), 25' st Gyasi (S), 28' st Acampora (S)

Ammoniti: Lozano (N), Mario Rui (N)

Espulsi: -

Note: - - (PRIMAPRESS)