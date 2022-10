Napoli-Bologna 3-2. I partenopei tornano in vetta

Foto di Vincenzo Di Monda

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Il Napolo torna in vetta alla classifica dopo aver battuto non senza soffrire 3-2 un buon Bologna. Gara divertente, con i felsinei per niente rinunciatari. Raspadori e Kvaratskhelia accendono le polveri, Mario Rui centra il palo, Politano spreca da centroarea. Poi doppio botta e risposta. Zirkzee (41') insacca servito da Cambiaso; pari al 45'con Juan Jesus dopo una carambola Medel-Ferguson.Dopo l'intervallo Lozano (49') capovolge, Barrow (51', grave errore di Meret) riequilibra. Skorupski eccellente su Osimhen, che si rifà al 69' su assist di 'Kvara'. Traversa di Zielinski, Skorupski mura Lozano. Ottimo Napoli che anche in una giornata un po' sfortunata riesce a riprendere un match complicato ed a farlo suo. Bene il Bologna di Motta che riesce a far soffrire il Napoli che per vincere questa sera ha dovuto fare una prestazione extra. - (PRIMAPRESS)