Napoli batte anche il Cagliari 2-0 ed sempre in testa alla serie A

foto di Vincenzo Di Monda Il primo goal del Napoli

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Con un goal per tempo il Napoli regola anche il Cagliari. 2-0 iL risultato per i ragazzi di Spalletti che sono ancora a punteggio pieno dopo sei giornate di A, guidando la classifica. Partenza e via ed al primo vero affondo il Napoli passa: Anguissa buca la difesa sarda e 'pesca' Zielinski che mette in mezzo per l'accorrente Osimhen,Cragno è battuto (11') Rossoblù pericolosi con Caceres,ma sono i partenopei a sfiorare il bis con Osimhen,Fabian Ruiz e Politano.Nel 2° tempo al 56' Godin stende Osimhen in area, dal dischetto Insigne trasforma per il raddoppio (57').Nel finale undici di Spalletti in controllo, finisce 2-0. - (PRIMAPRESS)