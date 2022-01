Napoli batte 4-1 la Salernitana nel derby, ma prestazione da rivedere

foto di Vincenzo Di Monda L'esultanza di Mertens dopo il 2-1

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - E' un Napoli che vince ma non convince. Contro una Salernitana decimata dal Covid e da qualche infortunio e con rimpiazzi giovanissimi, ci si attendeva una partuta tutta in discesa dell'11 di Spalletti. Ed invece nel primo tempo i salernitani riescono a tenere a bada i partenopei, addirittura riuscendo sotto per 1-0 (gol di Juan Jesus al '17) a pareggiare 1-1 con Bonazzoli al '33 dopo una strepitosa azione di Obi. Solo sullo scadere del primo tempo arriva il 2-1 del Napoli al '47 grazie ad un ricore concesso per atterramento di Elmas. E Mertens insacca. Nel secondo tempo con l'entrata di Insigne su uno spento Lozano, la partita si mette subito bene per il Napoli che fa tris con Rrahmani che segna con un tiro preciso alla destra di Belec. Il 4-1 se lo procura e poi segna Insigne al '53. Tira in area verso la porta e Veseli ferma sembra con un braccio (il Var conferma). Il capitano del Napoli non sbaglia dagli 11 metri. - (PRIMAPRESS)