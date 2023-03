Napoli-Atalanta: Gasperini, «pronti a misurarci contro una squadra che ha fatto qualcosa di straordinario»

(PRIMAPRESS) - BERGAMO - “Pronti a misurarci contro una squadra che ha fatto qualcosa di straordinario e destinata a vincere il campionato”. L’incipit di Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa della vigilia di Napoli-Atalanta riflette la voglia di ben figurare al cospetto della squadra pigliatutto di Spalletti. Tutti a disposizione in casa Atalanta ad eccezione di Koopmeiners e Hateboer. Gasperini ha recuperato Scalvini e Palomino per la difesa, Zappacosta per la fascia e Zapata, ex di turno, che probabilmente partirà dalla panchina insieme all’altro colombiano Muriel. Cosa rende fiducioso Gasperini per la trasferta all’ombra del Vesuvio? “L’Atalanta ha sempre fornito prestazioni di livello con le grandi. E il tasso tecnico del Napoli è tale da rappresentare un confronto qualificante. E’ una squadra che può andare avanti anche in Champions. Certo, l’Atalanta ha costruito le sue risorse, producendo utili e ciò mi rende soddisfatto se si considera che affrontiamo squadre con disponibilità finanziarie notevoli”. Gasperini non crede a un Napoli distratto dall’impegno di Champions con l’Eintracht Francoforte, piuttosto concentrato sulla gara di campionato dopo la sconfitta con la Lazio. Quanto allo schieramento, davanti a Musso dovrebbero giocare Toloi e Djimsiti se Scalvini sarà ritenuto idoneo da titolare. De Roon e Ederson in mediana con Zappacosta e Maehle sulle fasce. Pasalic favorito per il ruolo di trequartista, anche per contrastare Lobotka, mentre il duo offensivo sarà formato da Lookman e Hojlund. - (PRIMAPRESS)