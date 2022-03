Motorsport: presentato a Roma il Campionato Italiano Rally Junior di ACI

(PRIMAPRESS) - ROMA - Presentato a Roma il Campionato Italiano Assoluto Rally Junior 2022. La serie motorsport dedicata ai giovani da Automobile Club d’Italia e da ACI Sport si correrà con le nuovissime Renault Clio Rally5. Contestualmente, Motorsport Italia ha presentato in anteprima anche la decima edizione del Rally di Roma Capitale.

Sono intervenuti l’Assessore ai Grandi Eventi di Roma Capitale Alessandro Onorato, il Presidente dell’Automobile Club d’Italia Ing. Angelo Sticchi Damiani, il Presidente CONI Giovanni Malagò, il Direttore Generale per lo Sport Automobilistico di ACI Marco Ferrari, il Direttore Generale di ACI Sport Marco Rogano, la Presidente dell’Automobile Club Roma Giuseppina Fusco, il Vice Presidente del Consiglio Regionale Lazio Daniele Leodori e poi ancora Biagio Russo, Marketing Director di Renault Italia, Niccolò Bellazzini, Brand Manager di Sparco, Walter Nicola, Responsabile prodotto Italia rally Pirelli e Max Rendina, boss di Motorsport Italia.

La Federazione ha svolto un importante lavoro di selezione tra i giovanissimi, tutti nati dopo il 1994, per comporre la rosa dei dieci equipaggi che sono stati presentati. Si tratta di Sara Carra-Giovanni Barbaro, Alessandro Casella-Rosario Siragusano, Guglielmo De Nuzzo-Fabio Grimaldi, Fabio Solitro-Rosario Navarra, Davide Nicelli-Tiziano Pieri, Davide Porta-Marco Demontis, Mattia Zanin-Fabio Pizzol, Davide Gianaroli-Alessio Spezzani, Matteo Ceriali-Luca Ferraris, Edoardo De Antoni-Martina Musiari. - (PRIMAPRESS)