Motori: il pilota di Msp Treviso Roberto Colla in pista alla tappa croata del CEZ Autocross FIA

(PRIMAPRESS) - CROAZIA - Motori caldi per la 6° tappa del CEZ Autocross FIA 2022 che partirà il 26 giugno in Croazia ad Gambetiči. Una delle tappe del Campionato Europeo che si sviluppa anche in Italia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Serbia e Slovenia. Sul tracciato croato anche il pilota italiano Roberto Colla della società trevigiana Asd Sport Competition, atleta del gruppo sportivo affiliato con MSP Italia Comitato Treviso.

Colla sarrà alla guida della Ford Ka motorizzata Sierra Cosworth 2000 aspirato a trazione integrale 4x4. Tra gli italiani in gara figurano Amatori Giancarlo e Casalboni Natale nella stessa categoria TA; nella categoria SB (Buggy) Negri Davide, Semenzato Dino e Spagnol Angelo; nella B1600 Pigato Claudio e Andeliero Samuele; nella CrossCars Bitti Giuseppe, Modolo Omar, Leuratti Giorgio, Berto Michele, Pozzi Danny, Salomon Davide ; Zoppetti Gabriele alla guida dei velocissimi KartCross.

In questo campionato Colla parte con i buoni risultati ottenuto al CEZ 2022 di Padova e in Ungheria il 12 giugno scorso.

"Da qualche anno - spiga il presidente di Msp Treviso Mario Quintiero - nel mondo Msp è approdata questa nuova specialità automobilistica che si svolge su sterrato e che vede categorie di vetture differenti: auto di serie, auto con motori moto, auto a trazione anteriore, posteriore o integrale e buggy (prototipi) con motori moto o automobilistici a trazione integrale o anteriore. Questa specialità è molto spettacolare, in quanto a partecipare sono circa 10-12 piloti per categoria che allo spegnimento del semaforo si sfidano in una serrata bagarre per aggiudicarsi il gradino più alto del podio. E Roberto Colla - prosegue Quintiero - rappresenta la punta di questo sport nelle fila di Msp Treviso ma che vede impegnati anche i figli Alice e Nicolò e molti piloti in campionati minori che stanno alimentando questo sport"



