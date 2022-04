MotoGp Argentina, vince lo spagnolo Aleix Espargaró su Aprilia. Bagnaia è quinto

(PRIMAPRESS) - ARGENTINA - Il MotoGp d'Argentina premia Aleix Espargarò. Lo spagnolo della Aprilia vince con un sorpasso a -5 giri davanti al connazionale Martin e va in vetta. Terzo l'altro iberico Rins. Bagnaia 5°, Bezzecchi 9°. Martin brucia A.Espargarò in partenza, Marini scivola indietro. La coppia di testa scava un solco con gli inseguito- ri, guidati da Rins e dall'altro Espargarò,che cade al 15° giro. Franco Morbidelli fuori gioco al 9° giro per una foratura. - (PRIMAPRESS)