MotoGP: a Valencia oggi il saluto di Valentino Rossi al motociclismo dopo 26 anni in sella ad una moto

(PRIMAPRESS) - VALENCIA - Quello spagnolo di oggi è un MotoGP che segnerà il ricordo dell'addio di Valentino Rossi al mondo del motociclismo. Il paddock di Valencia gli rende omaggio, con quell'enorme murale colorato di giallo sulla pista dedicato al Dottore. Il pensiero va alla sua carriera di 26 anni e alle moto con cui ha conquistato i suoi nove mondiali: dall'Aprilia che guidò al trionfo in 125 nel 1997 fino alla Yamaha del 2009,passando per la prima Honda con cui si laureò campione in 500.Vale si è fatto fotografare con la compagna Francesca Sofia Novello in dolce attesa, con i piloti dell'Academy, sorride e scherza con tutti. "Quelle moto le ho tutte a casa, tranne le Honda - racconta, rivelando di aver chiesto una mano ad Alberto Puig per completare la collezione - Il modello del 2004 ce l'ho addirittura nella camera da letto e ogni mattina, quando mi sveglio, la vedo.Ma vederle tutte insieme così è commovente, mi fa pensare a tuttala strada fatta. E se pensiamo che dopo l'ultima ci sono stati altri dieci anni... È stato un percorso molto lungo". Dall'annuncio del ritiro, ad agosto in Austria, "ho ricevuto tanti messaggi, anche dai miei rivali", ha riferito il Dottore, "ho pensato spesso a questo momento, vorrei viverlo in maniera normale ma non è possibile. Ma cercherò di dare il massimo. In generale Valencia è un bel momento per tutti, perché poi iniziano le vacanze dopo una lunga stagione, ma da lunedì sarà tutto diverso per me. Continuerò a essere un pilota con le auto e cercherò ancora di divertirmi, ma non sarò più un pilota di MotoGp". - (PRIMAPRESS)