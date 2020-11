Motocross: il ventenne francese Tom Vialle si aggiudica il mondiale MX2 al Gran Premio del Trentino

(PRIMAPRESS) - TRENTINO - Il ventenne pilota di motocross Tom Vialle si è aggiudicato il Gp di Pietramurata in Trentino valido per il titolo mondiale MX2. Il pilota francese è stato protagonista assoluto della stagione 2020, raccogliendo 13 vittorie e 27 podi complessivi, di cui 11 secondi posti e 3 bronzi. La vittoria è stata celebrata dal neo-campione indossando nel giro d’onore un casco Airoh con una grafica dedicata, appositamente realizzata per l’occasione. Il giovanissimo e talentuoso Tom Vialle, che ha debuttato lo scorso anno nel Mondiale MX2, è figlio d’arte ed erede dell’ex pilota del Mondiale, Frederic. All’età di quattro anni riceve la prima moto e i primi insegnamenti del padre. A sette, le prime gare. Nel 2011 si aggiudica il primo titolo di Campione Francese, classe 65. Oggi, a soli 20 anni, è Campione del Mondo 2020 della classe MX2. Con la vittoria di Vialle, l’azienda bergamasca Airoh fondata da Antonio Locatelli, aggiunge al suo palmares il 94° World Title. - (PRIMAPRESS)