Motociclismo: l’annuncio di Valentino Rossi (42) del ritiro dalle gare del MotoGp a fine stagione

(PRIMAPRESS) - ROMA - The Doctor, il carismatico pilota del motomondiale appende la tuta di pelle al chiodo. "Ho deciso di fermarmi alla fine della stagione. Questa sarà l'ultima metà stagione come pilota di MotoGp". A 42 anni arriva l'annuncio ormai atteso del ritiro di Valentino Rossi. "Mi dispiace un sacco,avrei voluto correre altri 20-25 anni ma purtroppo non è possibile.Però è stato bello, ci sono stati momenti indimenticabili in cui mi sono divertito un sacco, questo me lo porterò sempre.Il futuro? Adoro correre con le macchine,ma non c'è ancora una decisione presa.Mi sento un pilota e lo resterò per tutta la vita". - (PRIMAPRESS)