Moto3: Jason Dupasquie è morto. Il 19enne pilota svizzero non è riuscito a superare l'operazione d'urgenza

(PRIMAPRESS) - Firenze - Non ce l’ha fatta il 19enne pilota svizzero Jason Dupasquier che era rimasto coinvolto ieri in un incidente durante le gare di qualifica, sul circuito del Mugello in Moto3. Ieri notte i medici dell’ospedale di Careggi a Firenze aveva deciso di operararlo d’urgenza anche se le sue condizioni erano molto gravi. A dare la notizia del decesso è stato l’account ufficiale della Moto Gp.Fabio Quartararo dedica il trionfo del Mugello di oggi a Dupasquier. Il francese poi sventola la bandiera svizzera dal gradino più alto del podio "Non è semplice gioire, perché abbiamo perso un nostro amico, non è stato facile partire, avevo in mente Jason". "Ogni volta che passavamo alla curva 9 pensavo a Dupasquier, questa vittoria è per lui". - (PRIMAPRESS)