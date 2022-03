Moto: nel Gp in Indonesia vittoria in solitario di Miguel Oliveira su Ktm davanti a Quartararo e Zarco

(PRIMAPRESS) - INDONESIA - Nel Gp di Indonesia arriva il successo di Miguel Oliveira. Il portoghese della Ktm,su pista bagnata, domina davanti ai francesi Quartararo (Yamaha) e Zarco (Ducati). Circuito Mandalika sotto il diluvio. E' gara 'rain'. Marc Marquez, spaventosa caduta nel warmup, non è al via a scopo precauzionale. Corsa ridotta a 20 giri: sul bagnato si esalta Miller che però viene insidiato e poi superato da uno scatenato Oliveira. Il portoghese fa gara solitaria, mentre Quartararo in rimonta sorpassa Miller e Zarco. - (PRIMAPRESS)