Moto Gp: sul circuito olandese di Assen è trionfo italiano con Bagnaia e Bezzecchi sulla Ducati

OLANDA - Festa Italia e festa Ducati ad Assen. Francesco Bagnaia si aggiudica il Gp di Olanda, davanti a Marco Bezzecchi. Il 25enne torinese riscatta così gli ultimi due ritiri consecutivi.Terzo Vinales. Bagnaia, partito in pole,subito in testa. Al 3°giro un clamoroso errore di Quartararo che centra Aleix Espargaro e cade. Arriva la pioggia. Il francese all'11° giro va ancora in terra ed è costretto al ritiro.Bezzecchi nel finale prova ad attaccare Bagnaia che però resiste e va così a centrare il 17° successo in carriera (3° stagionale).