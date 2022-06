Moto Gp: sul circuito di Sachsenring l’assolo di Fabio Quartararo davanti a Zarco e Miller

(PRIMAPRESS) - GERMANIA - MotoGp, è un assolo di Fabio Quartararo al Sachsenring. Il francese della Yamaha mette in fila il connazionale Zarco e Miller con Ducati. Luca Marini quinto,out Bagnaia. Inizio complicatissimo per la Ducati di Bagnaia che, partito in pole, viene subito superato da Quartararo e poi al 4° giro scivola in curva e deve ritirarsi. Fuori anche Mir con la Suzuki. Quartararo ne approfitta e allunga. Alle sue spalle prova a tenere solo Zarco. Luca Marini in rimonta supera Di Giannantoni e Martin per chiudere in quinta piazza. - (PRIMAPRESS)