Moto Gp: Il Tribunale dello sport squlifica per doping il pilota Andrea Iannone. Era positivo al drostanolone

LOSANNA (SVIZZERA) - Il Tribunale arbitrale dello sport (Tas) di Losanna ha squalificato per quattro anni il pilota di motoGP Andrea Iannone per doping. Il 31enne di Vasto è stato sospeso a far data dal 17 dicembre 2019. Nello stesso tempo il tribunale arbitrale dello sport aggiunge che dall'1 novembre 2019 tutti i risultati ottenuti da Iannone sono da considerarsi non validi.A questo punto la carriera del pilota dell'Aprilia sembra davvero compromessa. Iannone era stato trovato positivo al drostanolone in un controllo antidoping del 3 novembre 2019.