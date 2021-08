Moto Gp: il sudafricano Binder (Ktm) vince in Austria davanti ai ducatisti Bagnaia e Martin

(PRIMAPRESS) - AUSTRIA - Il Gp d'Austria va a Binder (Ktm) su Bagnaia e Martin (Ducati). Quarto Mir. Martin parte bene, Quartararo lascia la seconda posizione a Bagnaia che poi va in testa.Grande avvio di Marc Marquez che dopo 5 giri è 3° mentre Martin perde terreno.Cadono Zarco e Oliveira mentre la pioggia rende difficile la gara. Si rientra ai box per cambio moto con Marquez in testa. Binder e gli altri piloti di coda non cambiano e la corsa è stravolta. Marquez cade al rientro, Binder va a vincere coi soli Bagnaia e Mir che si piazzano tra i piloti di vertice. - (PRIMAPRESS)