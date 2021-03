Moto Gp: il primo appuntamento di stagione in Qatar se lo aggiudica Vinales su Yamaha. Dietro Zarco su Ducati

(PRIMAPRESS) - QATAR - Il primo Gp della Stagione in Qatar va a Vinales (Yamaha) che ha la meglio su Zarco (Ducati). Bagnaia riesce a mantenere la pole inseguito da Zarco,Miller e Quartararo. Problemi per Morbidelli che perde terreno, Rossi dietro. Bagnaia cerca di amministrare tallonato da Zarco. Poi si fanno vedere le Yamaha con Vinales che balza al secondo posto.Quartararo non tiene,ma Vinales passa in testa mentre si portano a ridosso le Suzuki di Rins e Mir.Anche Zarco passa Bagnaia che poi cede anche a Mir,ma Pecco non ci sta e all'ultimo rettilineo torna terzo. - (PRIMAPRESS)