Moto Gp Giappone: la vittoria solitaria della Ducati con Jack Miller davanti a Binder e Martin

È un assolo di Jack Miller a segnare il moto Gp del Giappone. L'australiano della Ducati domina a Motegi mettendo in fila il sudafricano Binder (Ktm) e lo spagnolo Martin (Ducati). Luca Marini 6°, Quartararo è 8° davanti a Bastianini e Bezzecchi. Al via Binder e Martin scavalcano subito Marc Marquez che partiva in pole. Alle loro spalle si scatena Miller che,da settimo, si porta in testa e fa gara solitaria. Marc Marquez tiene in quarta posizione davanti a Oliveira, Luca Marini risale in sesta davanti a Vinales. All'ultimo giro la scivolata di Bagnaia.