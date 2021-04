Moto Gp: Fabio Quartararo su Yamaha vince in Portogallo davanti a Bagnaia su Ducati

(PRIMAPRESS) - PORTOGALLO - Fabio Quartararo (Yamaha) si aggiudica il Gp del Portogallo,davanti ad un superlativo Bagnaia,autore di una rimonta incredibile (era 11° in griglia). Completa il podio Mir; quarto Morbidelli. Quartararo,in pole, parte male e viene superato da Zarco. Al 7° giro prende la testa il campione uscente Mir che poi viene passato da Rins.A metà gara torna davanti Quartararo inseguito da Rins.Lo spagnolo poi cade e dà il via libera al 21enne di Nizza che centra il 6°successo in carriera (2° stagionale) che gli permette di rafforzare la leadership. - (PRIMAPRESS)