Moto Gp di Spagna: vince Bastianini per un soffio su Bagnaia. Emozioni in pista per le cadute

Il MotoGp di Aragon incorona Bastianini che batte di un soffio Bagnaia. Duello incandescente ad Aragon con Enea Bastianini che batte Francesco Bagnaia grazie a un super sorpasso nel finale. Terza piazza per l'Aprila di Aleix Espargaro. Luca Marini settimo. Succede di tutto al via:Marc Marquez,al rientro, in pratica mette fuori gioco prima il leader del Mondiale, Quartararo (brutto capitombolo per lui) sia Nakagami. In testa Bagnaia precede Miller e Bastianini. Enea supera l'australiano scavalcato poi da Binder e Aleix Espargaro. Finale bellissimo con Bastianini che all'ultimo giro fulmina Pecco. La Ducati celebra in anticipo il titolo costruttori.