Moto Gp: con la vittoria sul circuito austriaco Bagnaia (Ducati) inanella la terza vittoria di stagione

'Pecco' Bagnaia, domina il Gp d'Austria e vince per la terza volta di fila, la quinta in stagione. Il 25enne torinese della Ducati brucia Enea Bastianini, che era in pole, e non si fa più riprendere. Al secondo posto, il leader iridato Quartararo,che rimontando posizioni tiene a 44 punti di distanza Bagnaia. Terzo di giornata l'australiano Jack Miller, altra Ducati. Sfortunato Bastianini, autore di una partenza infelice e costretto al ritiro per un problema tecnico (5° giro). Ottimo 4° posto di Luca Marini (Ducati).