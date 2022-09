Mondiali volley: l’Italia in finale incontra la Polonia. Gli azzurri alla ricerca del quarto titolo

(PRIMAPRESS) - ROMA - Ora per l'Italia del volley tocca alla Polonia. Dopo la bella partita in cui i ragazzi del Ct De Giorgi hanno superano la Slovenia e si sono qualificati per la finalissima del campionato del mondo che si disputerà questa sera 11 settembre alle ore 21. Strepitosi ier Giannelli, Lavia e Balaso. Adesso tra gli azzurri e il quarto titolo mondiale della sua storia c’è la Polonia padrona di casa che nell’altra semifinale ha sconfitto il Brasile al tie-break. - (PRIMAPRESS)