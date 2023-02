Mondiali sci Francia: Federica Brignone vince l’oro nella ‘combinata’. Sono fuori Shiffrin e Bassino

(PRIMAPRESS) - FRANCIA - Sci, Mondiali: è oro per Federica Brignone Brignone.Prima gara e prima medaglia d'oro per l'Italia ai Mondiali sci alpino in Francia. Federica Brignone centra la vittoria nella combinata precedendo Holdener (Svi) e Haaser (Aut). La Brignone chiude il SuperG del mattino al comando, poi fa un'ottima performance anche in slalom. E' il primo oro in combinata per la squadra azzurra. Clamorosa eliminazion dell'americana Shiffrin nello slalom dopo il sesto posto in SuperG. Le altre azzurre: Bassino fuori in SuperG, Curtoni nona; Goggia 20.ma in SuperG, niente slalom. - (PRIMAPRESS)