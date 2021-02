Mondiali sci alpino: domani 8 febbraio a Cortina si apre con lo slalom femminile (ore 11)

(PRIMAPRESS) - CORTINA - Domani la partenza dei Campionati Mondiali di Sci Alpino a Cortina ma con un cambio di programma per via del meteo. La FIS, Federazione sci, a causa delle attuali condizioni meteo, ha deciso di invertire le manches della supercombinata femminile che apre domani i Mondiali 2021 di sci a Cortina d'Ampezzo: alle ore 11 lo slalom, alle ore 14.30 il super gigante. Per l'Italia saranno al via Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni e Francesca Marsaglia. - (PRIMAPRESS)