Mondiali Qatar: oggi in campo Francia-Polonia e Inghilterra-Senegal per il round degli ottavi

(PRIMAPRESS) - QATAR - Ai mondiali qatarini l'Inghilterra ha superato il girone al primo posto da imbattuta, ed ora la nazionale di Southgate questa sera (ore 20) affronta il Senegal negli ottavi di finale che si è qualificato da secondo nel gruppo con Olanda, Ecuador e Qatar. "Abbiamo visto crescere il livello del calcio in tutto il mondo in questa competizione. Storicamente il Sud America e l'Europa sono stati dominanti, ma abbiamo visto nella fase a gironi che le nazioni arabe, africane e asiatiche hanno tutte ottenuto grandi risultati contro squadre di alto livello. Hanno tutte giocatori di talento e una buona organizzazione e gli allenatori in tutto il mondo ora sono di altissimo livello" ha detto il ct inglese Gareth Southgate, in conferenza stampa. - (PRIMAPRESS)