Mondiali Qatar: l’Italia non passa con l’Irlanda del Nord e dovrà affrontare i playoff di marzo

(PRIMAPRESS) - BELFAST - Per andare in Qatar l'Italia di Mancini dovrà superare i payoff solo tre squadre su 12 andranno in finale. Niente qualificazione diretta dopo la deludente partita di questa sera a Belfast finita senza gol contro l'Irlanda e con la Svizzera che ha stravinto con la Bulgaria (4-0). La rabbia del C.T. azzurro si è fatta sentire tutta per una partita scialba e senza determinazione che non ha mai impensierito gli irlandesi che invece hanno giocato una partita con un ritmo elevato. "Dovremo ripartire da marzo ritrovando le forze" dice Mancini ai microfoni di RAI Sport. - (PRIMAPRESS)