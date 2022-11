Mondiali Qatar: il Portogallo è agli ottavi. Battuto l’Uruguay 2-0

(PRIMAPRESS) - QATAR - Il Portogallo accede agli ottavi dopo aver battuto 2-0 l'Uruguay. Nel 1°tempo Diogo Costa in uscita bassa evita il peggio sull'ex Juve Bentancur (gran giocata), al 54' lusitani avanti: finisce in porta il cross di Bruno Fernandes sfiorato ma non toccato da Ronaldo. Reazione della 'Celeste', vicina al pareggio con Maxi Gomez (palo), Suarez e De Arrascaeta. Nel recupero Fernandes (anche un legno al 99') chiude i giochi su rigore molto generoso (93') concesso dall'arbitro iraniano Faghani. - (PRIMAPRESS)