Mondiali Qatar: il Brasile è fuori. La Croazia vince ai rigori (5-3). Il pianto dei tifosi carioca

(PRIMAPRESS) - QATAR - Ai mondiali di calcio 2022 del Qatar arriva un'altra eliminazione eccellente. Il Brasile è fuori ai quarti. Da molti dati come i favoriti per la vittoria finale, non sono riusciti a superare la Croazia in 120 minuti di gioco.L'1 a 1 il risultato ai supplementari con il gol di Neymar al 105′ e pareggio di Petkovic al 116′) e ai calci di rigore la resa con gli errori decisivi di Rodrygo e Marquinhos). Sugli spalti e in campo tutta la delusione delle migliaia di tifosi carioca. E’ invece esplosa la pazza gioia tra i croati, finalisti nell’ultimo mondiale in Russia poi vinto dalla Francia. Ora Modric e compagni se la vedranno in semifinale con la vincente di Olanda-Argentina, calcio d’inizio stasera – 9 dicembre 2022 – alle ore 20 (diretta su Rai. - (PRIMAPRESS)