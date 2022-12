Mondiali Qatar: cartellone degli ottavi completo con l’ingresso della Svizzera dopo la vittoria con la Serbia

(PRIMAPRESS) - QATAR - La nazionale Svizzera è l'ultima qualificata ai Mondiali 2022 del Qatar. Si è completato così il cartellone delle squadre entrate agli ottavi di finale. La 16ma squadra che ha staccato un ticket per gli ottavi è la Svizzera che ha superato ieri per 3-2 la Serbia ed è seconda nel girone G alle spalle del Brasile. I verdeoro di Tite, nonostante la sconfitta con il Camerun (0-1), chiude al 1° posto per la differenza reti. La sfida tra elvetici e serbi è stata intensa. I transalpini sono andati avanti con Shaqiri al 20'. Poi rimonta serba con Mitrovic (26') e lo juventino Vlahovic (35').A fine 1° tempo Embolo fa 2-2. Una rete nel finale del camerunense Aboubakar chiude definitivamente il match con il Brasile. - (PRIMAPRESS)