Mondiali Qatar 2022: oggi in campo all’Olimpico Italia-Svizzera. La necessità di vincere

(PRIMAPRESS) - ROMA - l'Italia di Roberto Mancini è attesa da una sfida importantissima contro la Svizzera per la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Le squadre scenderanno in campo alle 20.45. Azzurri ed elvetici sono a pari punti in classifica e soltanto la prima del girone accederà direttamente alla manifestazione, mentre la seconda andrà allo spareggio. A spingere i ragazzi di Mancini ci saranno 52mila tifosi. "L'Olimpico ci darà una grande mano, giocare qui è sempre bello - ha detto Mancini nella conferenza stampa della vigilia -, agli Europei il pubblico ci ha sempre sostenuto e domani sarà la stessa cosa. Sarà una bella partita, i ragazzi faranno bene. È una partita importante ma è sempre una partita di calcio. Se facciamo quello che sappiamo abbiamo molte possibilità, quindi dobbiamo restare tranquilli e i ragazzi lo sono, stanno bene ma sono concentrati”. Vincendo stasera all'Italia basterà anche un pari nell'ultimo turno contro l'Irlanda del Nord in programma lunedì. All'andata in Svizzera finì 0-0, con Jorginho che sbagliò anche un calcio di rigore. - (PRIMAPRESS)